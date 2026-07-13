В Горловке готовят котельные к зиме

В ДНР ведут подготовку котельных к предстоящему отопительному сезону. Как сообщили в компании «Донбасстеплоэнерго», летом для сотрудников предприятия наступает самая напряженная пора: именно в это время формируется основа надежной работы системы теплоснабжения в холодное время года.
Так, в Горловке специалисты проводят комплексное обследование и обслуживание котельного оборудования в разных районах города. В Центрально-Городском районе выполнены чистка коллекторов котла и ревизия запорной арматуры.
В Калининском районе слесари проводят тщательную проверку оборудования: подтягивают крепления, осматривают теплоизоляцию и обмуровку котлов, очищают поверхности нагрева от сажи, а также проверяют дренажные и продувочные линии.
- Лето дает шанс все сделать без спешки - и специалисты филиала используют его на 100%, - отметили в «Донбасстеплоэнерго».
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