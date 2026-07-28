Пушилин поздравил православных жителей ДНР с Днем Крещения Руси. Фото: АГ ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил православных жителей региона с Днем Крещения Руси. Он отметил, что это живая память о выборе, который сделали предки более тысячи лет назад, определив судьбу русской цивилизации.

Для Донбасса умение брать ответственность за будущее, стоять до конца за правду и защищать близких стало жизненной необходимостью. Эти ценности, унаследованные от предков, дают силу в самые трудные времена.

Принятие христианства князем Владимиром в 988 году заложило духовную ось, скрепившую русские земли и закалившую русский характер.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин обратился к жителям Республики в День памяти детей, погибших от рук украинских боевиков. Он напомнил о тех, кто так и не успел стать взрослым, не доучился в школе, не построил песочный замок.

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