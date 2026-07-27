На фасаде театра оперы в Донецке показали «Последний танец» в память о детях. Фото: Минмол ДНР

В Донецке прошла художественная акция, посвященная Дню памяти детей - жертв войны в Донбассе. Ее центральный образ - история Кати, девочки, которая мечтала стать балериной. 4 августа она вместе с бабушкой шла по бульвару Пушкина к театру оперы и балета, где проходило прощание с Героем России Ольгой Качурой. В 10:20 по Ворошиловскому району нанесли удар. Катя и ее бабушка погибли.

Как сообщили «КП Донецк» в Минмоле ДНР, фасад театра стал экраном, на котором ожил образ танцующей девочки. Проекцию сопровождало живое исполнение произведения Сергея Прокофьева на фортепиано. Музыка усилила ощущение хрупкости и пронзительной тишины, оставшейся после несбывшейся мечты.

- Она так и не вышла на эту сцену. Мечтала стать балериной... Она могла бы однажды танцевать здесь, в Донецком театре оперы и балета. Возможно, ее ждало мировое признание. Но в тот момент, когда она вместе с бабушкой шла на репетицию, террористический акт Украины оборвал ее жизнь…Сегодняшняя акция - не просто художественная композиция, - сказал министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.

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