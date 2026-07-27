Тяжелоатлеты ДНР завоевали шесть медалей в Москве. Фото: ТГ/Швец

Тяжелоатлеты ДНР завоевали шесть медалей на турнире «Путь к Олимпу» в Москве. Артем Чамата взял золото в категории до 102 кг среди спортсменов 13–17 лет, показав отличную технику и уверенно забрав первое место с суммой 165 кг.

Влас Дудин стал серебряным призером в весе до 81 кг. В толчке он показал лучший результат (152 кг), обойдя соперника из Московской области. В сумме двоеборья у него 262 кг.

Александр Базилевский завоевал серебро в весе до 61 кг. Ксения Гавриленко взяла серебро среди девушек 13–17 лет в категории до 45 кг с суммой 94 кг.

Евгений Кирковский и Иван Просандеев завоевали бронзу в категориях до 73 кг (255 кг) и до 33 кг среди 10–12 лет (68 кг).

- Поздравляю ребят и их тренеров! Вы достойно представили наш край! Молодцы, - сказал министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Ранее сообщалось, что велосипедисты из ДНР привезли пять медалей с чемпионата ЮФО в Ростове-на-Дону.

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