Велосипедисты из ДНР привезли пять медалей с чемпионата ЮФО в Ростове-на-Дону. Фото: ТГ/Швец

В Ростове-на-Дону завершились чемпионат и первенство ЮФО по велоспорту на треке. Воспитанники республиканской спортшколы олимпийского резерва достойно представили ДНР и привезли несколько наград.

Диана Бедная и Анастасия Свирщук стали чемпионками среди юниорок в гите на тысячу метров с ходу (парами). Диана Бедная также взяла два серебра - в скретче и кейрине. Среди мужчин до 23 лет Павел Токаренко завоевал серебро в гите парами и бронзу в скретче.

- Поздравляю ребят и их тренеров! Так держать, - сказал министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Ранее сообщалось, что в Туле прошли Чемпионат, Кубок и Первенство страны по велоспорту на треке. В первый день соревнований спортсмены из ДНР завоевали золото. Мирослав Суятин и Антон Быков мощно провели командную гонку преследования на два километра и стали чемпионами России.

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