Амурская область продолжает ремонт помещений под IT-куб в школе Амвросиевки. Фото: Игорь Лызов

Амурская область продолжает ремонт помещений под IT-куб в школе №2 Амвросиевки. В кабинетах монтируют подвесные потолки, в коридорах укладывают керамогранит. Заменили окна, рабочие делают откосы и меняют электропроводку. Об этом сообщил глава округа Игорь Лызов.

Амурская область доставила новую партию мебели и оборудования: мобильные столы для соревнований по робототехнике, стулья, банкетки, наборы для творчества и 3D-моделирования, облучатели-рециркуляторы. В июне в школу уже привезли мебель и программное обеспечение.

Создание первого центра цифрового образования в Амвросиевке планируют завершить в сентябре.

Напомним, что в Волновахском округе строят спортивный зал для школы №2, основанной в 1936 году. За все это время у учебного заведения не было собственного спортзала - дети занимались физкультурой в фойе. Подрядчик начал строительство в апреле.

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