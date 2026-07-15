В Харцызске капитально отремонтируют 42 многоквартирных дома за счет ФРТ (архивное фото) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Харцызске за счет Фонда развития территорий капитально отремонтируют 42 многоквартирных дома. В них заменят кровлю, отремонтируют фасады и подвалы, обновят инженерные системы и лифты.

Гендиректор ФРТ Василий Купызин отметил, что Харцызск - опорный населенный пункт ДНР, и улучшение жилищных условий его жителей - приоритет нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По региональной программе в 16 домах работы уже завершены, еще в 26 продолжают ремонт. Завершить капремонт планируют до конца года.

Ранее сообщалось, что при поддержке Президентского фонда культурных инициатив обновлен культурно-досуговый центр в Новоазовске. Ремонт шел поэтапно: в 2023 году привели в порядок малый зал, санузлы и частично кровлю, в 2024–2025 - зрительный зал и сцену.

Кроме того, в поселке Владимировка ямальские строители капитально ремонтируют восемь многоквартирных домов. В них заедут порядка 565 семей. Все объекты планируют сдать до конца года.

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