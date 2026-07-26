В ДНР прогнозируют рост популяции зайца-русака. Фото: Минприроды ДНР

Специалисты Минприроды ДНР ожидают увеличения численности зайца-русака в регионе в текущем году. Два засушливых лета подряд и нарушения технологий борьбы с грызунами в аграрном секторе стали основными причинами снижения популяции.

Речь идет не о потере, а о временном сокращении численности. Отравленными грызунами питаются хищники, из-за чего гибнут лисицы и чайки. Если эти причины устранить, дополнительных усилий по восстановлению популяции не потребуется.

- Заяц-русак – плодовитое животное, способное приносить потомство несколько раз в год. Его репродуктивная стратегия обеспечивает поддержание высокой численности популяции, - отметили в ведомстве.

В Минприроды ДНР призвали бережно относиться к природным ресурсам: истощить их легко, а восстановить гораздо сложнее.

Ранее сообщалось, что раков у побережья Азовского моря в ДНР станет больше. Искусственное размножение поможет восстановить численность.

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