Раков у побережья Азовского моря в ДНР станет больше: искусственное размножение поможет восстановить численность

Ученые плотно занялись проблемой увеличения численности ракообразных. Фото: ВНИРО

Любителей раков в ДНР становится больше, но цена расстраивает. Есть хорошие новости — ученые плотно занялись проблемой увеличения численности ракообразных.

- Спрос на раков на юге России превышает объёмы добычи, что определяет актуальность отработки технологии их искусственного выращивания. В этом году центр аквакультуры Южного филиала ГНЦ РФ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) продолжает работы по разработке материалов по выращиванию длиннопалого рака в условиях Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, - сообщает ВНИРО.

Раков искусственно выращивают в специальных водоемах и выпускают в природную среду обитания.

- В прошлом году специалистами был успешно проведён нерест производителей длиннопалого рака в индустриальных условиях, получена жизнестойкая молодь, проведено её подращивание при разных типах содержания включая аквариумное, прудовое и комбинированное, получены ценные данные о выживаемости, темпах роста, режимах кормления особей, - рассказал начальник центра аквакультуры Антон Полин.

Взвешивают «чемпиона». Фото: ВНИРО

Это действительно большое достижение.

- В Южном филиале ВНИРО не просто растят молодь рыб или раков — их, в самом раннем периоде развития, адаптируют к реальным условиям Азовского моря и Таганрогского залива. Напомню, что все побережье ДНР — это Таганрогский залив. С соленостью моря, которая растет, многие биологические виды учит приживаться человек, разводя подготовленную молодь. Гидробиологи работают на тем, чтобы выпущенный в природу рак выжил, и дал потомство в своей естественной среде обитания, без помощи людей, - рассказал кандидат биологических наук Владимир Еремеев. - Еще зимой учёные провели экспериментальные работы по содержанию молоди длиннопалого рака (именно он обитает в опреснённых участках морей, лиманах, устьях рек) в прудовых садках (ставках) — и именно зимой! Удалось получить много жизнеспособной молоди, лето это доказало.

Технология может быть применена для искусственного воспроизводства вида в целях поддержания численности его естественных популяций, и эта работа уже ведется. Мероприятия соответствуют целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие».

- Длиннопалый рак вкусный, если его уметь правильно готовить. А еще он играет очень важную роль в природе. Помимо всего прочего, он спасает рыбу от вспышек инфекционных заболеваний. На дне любого водоема, рак - это хорошая уборщица. И мясо его, чтобы он на дне не потреблял, не опасно, - отмечает Владимир Еремеев.

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