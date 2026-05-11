«Редкая осетровая рыба белуга обитает в Азовском море, ее популяция будет расти»: Донецкий биолог рассказал о восстановлении популяции осетровых у берегов ДНР

Вот такая огромная рыбка будет обитать у берегов Азовского моря. Правда, не так скоро. Фото: ВНИРО

Рыбаки со стажем, которые провели десятилетия, рыбача на берегу Таганрогского залива Азовского моря, омывающего берега ДНР, любят вспоминать о белуге. Рыбы были огромные, весили больше 100 килограмм! Рекордный вылов в Таганрогском заливе, кстати, превышал 500 кг.

«КП Донецк» попросила донецкого биолога, кандидата биологических наук Владимира Еремеева рассказать о перспективах появления значительной численности таких гигантов в наших водах.

Процесс растянется на десятилетия

- Белуга у наших берегов жила с давних времен. На размножение — нерест — уходила в реку Дон, частично в Кубань. У нас, в Таганрогском заливе, она откармливалась, вымахивая размером более 4 метров. Все это в прошлом, - говорит Владимир Еремеев.

При Украине Азовское море уничтожали выбросами комбинаты, вылавливали, что могли, браконьеры. А теперь море обретает новую жизнь. Возрождается не только туризм, но и разнообразие рыб, креветок, крабов.

- Самое главное, что работа по восстановлению численности белуги идет. Специалисты выращивают из икры мальков, адаптируют их и выпускают. Каково им будет выживать и кормиться у наших берегов? С одной стороны, рост солености Азовского моря молодой белуге вредит. С другой, если будет продолжаться кампания по очистке рек в ДНР, которую проводит Минприроды Республики, это даст приток пресной воды. А снижение промышленного загрязнения акватории у наших берегов — тоже для белуги пойдет в плюс, - отмечает кандидат биологических наук.

Отметим, что расчистка русел рек в ДНР является частью национального проекта «Экологическое благополучие».

Признаки надежды

По словам ученого, в научных публикациях появлялись упоминания, что гидробиологи при исследовательских выловах находили молодь белуги, которую, конечно, отпускали.

Ученые контролируют нерест осетровых. Фото: Донской осетровый завод

Еремеев предлагает не забывать эволюционные процессы адаптации — приспособления к нынешним природным условиям.

- С 2020 года идет выпуск мальков со специальных нерестово-выростных хозяйств. Для Азовского моря у берегов Республики ведущим является Донской осетровый завод. Это современное предприятие, где используются передовые методы рыбоводства. И там не просто в специальных аппаратах создают среду для мальков, как в идеально функционирующем природном водоеме. Также применяются методы адаптации к тем реальным природным условиям, с которыми они столкнуться после выпуска, - рассказывает Еремеев.

По словам ученого, люди ускоряют эволюционные процессы приспособления осетровых к новым условиям Таганрогского залива. Это позволяет смотреть на будущее белуги у берегов ДНР с осторожным оптимизмом.

- Только через десятилетия мы можем с уверенностью сказать, что возродили популяцию уникальной рыбы. Лет 20 точно придется быть осторожными в прогнозах. Но процесс идет, и это главное, - заявил Еремеев.

