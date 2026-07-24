Срок подачи документов на недвижимость в ДНР продлили до 1 января 2027 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Приняты важные изменения для жителей Донбасса и Новороссии. Внесены поправки в соответствующие федеральные конституционные законы. Об этом сообщила Сенатор РФ, Представитель от исполнительного органа государственной власти ДНР Наталья Никонорова.

Срок подачи документов на недвижимость для постановки на кадастровый учет продлили до 1 января 2027 года.

В ближайшие два года Правительство сможет ввести упрощенный порядок регистрации машин, которые были оформлены на Украине или в Донбассе и Новороссии и принадлежат местным жителям.

Документы по усыновлению теперь бессрочные, а по опеке и попечительству их действие автоматически продлевается на год.

Еще одно важное изменение: до 2028 года сохранят гибкий механизм для опытных управленцев, чтобы они оставались на местах.

Ранее Кирилл Макаров сообщил о принятии первого документа, который определяет единые правила развития спорта в Республике - от детских секций до профессиональных команд.

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