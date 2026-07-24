В ДНР приняли первый комплексный закон о развитии спорта. Фото: ТГ/Макаров

Заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров сообщил о принятии первого документа, который определяет единые правила развития спорта в Республике - от детских секций до профессиональных команд.

Закон делает приоритетом детский, школьный, студенческий и массовый спорт. Предусмотрены строительство и обновление объектов, развитие комплекса ГТО и создание доступной среды для людей с инвалидностью.

Бесплатно посещать спортивные объекты смогут воспитанники госучреждений, инвалиды I группы, дети-сироты, ветераны боевых действий и члены их семей. Для многодетных, малоимущих, инвалидов II и III групп и неработающих пенсионеров введут льготы.

Также появятся официальные календари соревнований, единые правила формирования сборных, расширятся полномочия федераций. Для спортсменов и тренеров предусмотрены выплаты за достижения, стипендии Главы ДНР, почетные звания, страхование и дополнительное медсопровождение.

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