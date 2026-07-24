«ДОНФРОСТ» за десять лет выпустил более 1,5 млн единиц холодильного оборудования. Фото: МАКС/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин вместе с коллективом «ДОНФРОСТ» отметил десятилетие предприятия. За это время завод выпустил более 1,5 миллиона единиц холодильного оборудования. Продукцию знают и покупают от Москвы до Краснодара, от Екатеринбурга до Петербурга.

В планах предприятия - полный переход на технологию Full No Frost и выпуск новых моделей с активным охлаждением. Также завод внедряет глубокую автоматизацию, чтобы выигрывать по качеству, дизайну и цене.

Пушилин поблагодарил работников, многие из которых стояли у истоков преобразования завода. Он отметил, что ответственный бизнес и сплоченный коллектив способны задавать стандарты качества для всей страны. Ключевой фактор устойчивости - господдержка и режим СЭЗ, которые позволяют модернизировать производство, повышать зарплаты и давать сотрудникам карьерные перспективы.

Ранее сообщалось, что с 2023 года в ДНР в рамках свободной экономической зоны создано более 6,2 тысячи рабочих мест, а объем вложений резидентов достиг 38 миллиардов рублей.

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