Аграрии ДНР готовят качественный семенной материал для будущих посевных кампаний. Фото: Минсельхоз ДНР

Специалисты Снежнянского межрайонного отдела филиала «Россельхозцентра» по ДНР продолжают проверку семенных посевов. Апробация - обязательная процедура для хозяйств, которые планируют использовать урожай на семена. Эксперты оценивают состояние полей, сортовую чистоту и соответствие сортам из Госреестра РФ. Для патентованных сортов дополнительно проверяют наличие лицензионных договоров. Об этом сообщили в Минсельхозе ДНР.

В июне провели апробацию семенных посевов на площади 2 464 гектара. Основной объем - озимая пшеница высоких репродукций: «Монэ», «Школа», «Жаворонок», «Алексеич», «Граф», «Юка», «Вызов», «Шеф» и другие. Среди яровых ячменей лидируют «Прерия», «Федос» и «Космос» - последний способен давать до 68 центнеров с гектара.

Апробация подтверждает сортовые качества и гарантирует аграриям доступ к качественному семенному материалу для следующих сезонов.

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