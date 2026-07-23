Пчеловоды ДНР повышают квалификацию для развития отрасли. Фото: Минсельхоз ДНР

Пчеловоды ДНР проходят обучение в Ивановской области, где осваивают искусственное осеменение пчелиных маток. Метод позволяет проводить целенаправленную селекцию, сохранять ценные породные качества, повышать продуктивность и устойчивость пчелосемей. Об этом сообщили в Минсельхозе ДНР.

Участники изучают современные технологии, оборудование и отрабатывают навыки под руководством наставников.

- Полученные знания и практический опыт станут основой для дальнейшего развития пчеловодческой отрасли региона, внедрения современных технологий на пасеках и повышения эффективности производства продукции пчеловодства, - отмечают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике выделят 393 миллиона рублей аграриям, пострадавшим от засухи 2025 года. Как сообщил вице-премьер - глава Минсельхоза региона Артем Крамаренко, эти средства сейчас очень нужны аграриям в непростых условиях.

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