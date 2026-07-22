В ДНР в рамках СЭЗ создано более 6,2 тысячи рабочих мест (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 2023 года в ДНР в рамках свободной экономической зоны создано более 6,2 тысячи рабочих мест, а объем вложений резидентов достиг 38 миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер региона Кирилл Макаров.

По его словам, СЭЗ становится ключевым инструментом развития экономики. Инвестиционные обязательства полностью выполнены по 12 проектам. Наиболее высокие темпы реализации проектов в промышленности, торговле и строительстве.

- Это говорит о том, что свободная экономическая зона постепенно становится не просто механизмом поддержки бизнеса, а реальным инструментом запуска новых производств и развития экономики региона, - сказал он.

Ранее сообщалось, что инвестиции резидентов СЭЗ в ДНР за год выросли в 4,1 раза за 2025 год. Вице-премьер региона Владимир Ежиков сообщил, что свободная экономическая зона стала главным инструментом привлечения капитала в ДНР.

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