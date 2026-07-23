В ДНР одобрили строительство трех новых жилых комплексов. Фото: Корпорация развития Донбасса

Глава ДНР Денис Пушилин подписал распоряжения о выделении земельных участков застройщику «СЗ «Новое время 3». Инвестор построит в Макеевке жилой квартал площадью 151 318 квадратных метров и жилой комплекс на 21 838 квадратных метров, а в Мариуполе - многоэтажный дом на 5060 квадратных метров.

Документы вступили в силу. Реализация данных инициатив направлена на обновление жилищного фонда и развитие экономики ДНР. Все проекты находятся на сопровождении Корпорации развития Донбасса.

Ранее сообщалось, что в Пролетарском районе Донецка построят новый жилой квартал с бассейном и школой. Проект предполагает строительство 137 тысяч квадратных метров многоквартирных домов, которые будут организованы в виде жилых групп периметральной застройки. Кроме того, планируется возвести около 10,8 тысячи квадратных метров блокированного жилья.

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