Группировка войск «Центр» за сутки нанесла удары по восьми бригадам ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Центр» нанесли удары по восьми бригадам вооруженных формирований Украины в районах Сергеевки, Грузского, Новотроицкого, Светлого, Новогригоровки, Новониколаевки, Рубежного в Донецкой Народной Республике и Ивановки в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В зоне ответственности российской группировки ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, две бронемашины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, станцию радиоэлектронной разведки и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Ранее сообщалось, что бойцы «Южной» группировки войск за сутки улучшили тактическое положение, а также нанесли удары по четырем бригадам противника в районах Славянска, Беленького, Николайполья, Кондратовки, Ореховатки, Краматорска и Николаевки в Донецкой Народной Республике. ВС РФ уничтожили более 195 военнослужащих ВСУ.

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