В Горловке приостановили движение троллейбусов из-за угрозы атак БПЛА ВСУ

Оперативная обстановка в городе остается напряженной Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

В Горловке временно прекращено движение троллейбусов по маршруту № 2. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Решение связано с текущей оперативной обстановкой: существует угроза атак беспилотников со стороны ВСУ. Власти приняли меры для обеспечения безопасности горожан.

- В связи с оперативной обстановкой и угрозой атаки БПЛА вооруженных формирований Украины движение троллейбусов по маршруту № 2 временно приостановлено, - заявил Приходько.

Напомним, ранее стало известно, что в Горловке приостановили движение ряда автобусных маршрутов. Как уточнил глава городского округа, ограничения связаны с повышенной активностью вражеских беспилотников. Маршруты № 81, 82 и 1 временно не работают в Никитовском районе Горловки.

Сообщалось также, что в ДНР ночью отразили массовый налет дронов ВСУ на крупный населенный пункт. Росгвардейцы не дали ВСУ атаковать объекты жизнеобеспечения Республики.

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