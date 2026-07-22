В Горловке из-за угрозы БПЛА приостановили движение ряда автобусных маршрутов

Несколько автобусных маршрутов временно приостановили движение. Фото (архив): Минтранс ДНР

В Никитовском районе Горловки временно прекращено движение автобусов по ряду маршрутов. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Он уточнил, что ограничения связаны с повышенной активностью вражеских беспилотников.

- В связи с повышенной активностью БПЛА вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки автобусы маршрутов № 81, № 82 № 1 временно приостанавливают движение, - проинформировал Приходько.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Горловки в результате атаки БПЛА ВСУ были ранены четыре мирных жителя. Украинский дрон сбросил боеприпас над Центрально-Городским районом города. В результате удара четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Еще два инцидента произошли в Калининском и Никитовском районах Горловки. Таким образом, общее число мирных жителей города, пострадавших от атак беспилотников, с начала суток достигло шести.

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