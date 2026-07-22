Два мирных жителя пострадали в Горловке из-за атак дронов ВСУ

Жители Горловки пострадали от атак беспилотников ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Горловке с начала суток в результате атак беспилотников ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

По словам руководителя муниципалитета, один из пострадавших получил ранения в Калининском районе города. Еще один человек был ранен в Никитовском районе Горловки.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР 21 июля из-за атак БПЛА ВСУ погибли два человека, еще трое получили ранения. Как уточнили региональные власти, всем раненым оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Кроме того, в результате ударов дронов были повреждены жилой дом, шесть объектов гражданской инфраструктуры, восемь грузовых и восемь легковых автомобилей в Донецке, Макеевке, Мариуполе, Горловке, Дебальцево, Енакиево, Амвросиевском, Великоновоселковском и Мангушском округах.

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