В ДНР 21 июля из-за атак БПЛА ВСУ погибли два человека, еще трое ранены Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

21 июля 2026 года в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских ударных дронов погибли два человека и еще трое пострадали. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

В Великоновоселковском округе на трассе Малый Керменчик - Степное была атакована легковушка. В результате этого обстрела погиб мужчина 1986 года рождения и ранена женщина 1966 года.

В Мангушском округе на трассе Мангуш - Бердянск под удар попал грузовик - погиб мужчина 1957 года рождения, пострадал мужчина 1969 года. В Дебальцево на трассе Дебальцево - Светлодарск был ранен мужчина 1978 года.

Глава ДНР выразил соболезнования родным и близким погибших. А также сообщил, что всем раненым оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

В ДНР из-за атак ВСУ были повреждены жилой дом, шесть объектов инфраструктуры, восемь грузовиков и восемь легковушек в Донецке, Макеевке, Мариуполе, Горловке, Дебальцево, Енакиево, Амвросиевском, Великоновоселковском и Мангушском округах.

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