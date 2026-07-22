В центре Горловки в результате атаки БПЛА ВСУ ранены четыре мирных жителя

Ранения различной степени тяжести получили 4 мирных жителя Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Горловке в результате атаки беспилотника ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Инцидент произошел в центральной части города. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

По словам руководителя муниципалитета, с дрона был сброшен боеприпас, что и привело к ранениям людей.

- В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в Центрально-Городском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили 4 мирных жителя, - проинформировал Приходько.

Напомним, ранее сообщалось о еще двух инцидентах с пострадавшими из-за атак БПЛА ВСУ: один человек получил ранения в Калининском районе Горловки, еще один - в Никитовском. Таким образом, общее число мирных жителей города, пострадавших от атак беспилотников, с начала суток достигло шести.

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