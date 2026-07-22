В ДНР ночью отразили массовый налет дронов ВСУ на крупный населенный пункт

Росгвардейцы предотвратили массовый налет вражеских беспилотников ВСУ в ДНР. Фото: Росгвардия

В ночь на 22 июля подразделения Росгвардии, задействованные в зоне специальной военной операции, пресекли попытку массированной атаки беспилотников ВСУ на крупный населенный пункт в ДНР. По данным пресс-службы Главного управления Росгвардии по региону, целью украинских дронов были критически важные объекты - в том числе инфраструктура, отвечающая за жизнеобеспечение населения.

На уничтожение БПЛА росгвардейцам потребовалось около двух с половиной часов. В ходе отражения налета военнослужащие уничтожили 11 беспилотников самолетного типа. Специалисты оперативно определили ключевые параметры воздушных целей - расстояние до них, высоту полета и скорость перемещения, - что позволило своевременно ликвидировать угрозу еще до подлета к намеченным объектам. Для поражения дронов применялось стрелковое оружие.

- Защищая мирных жителей, важные объекты жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры региона, росгвардейцы с помощью стрелкового оружия за два с половиной часа сбили 11 украинских дронов самолетного типа до подлета к намеченным целям, - говорится в сообщении.

В Росгвардии добавили, что личный состав постоянно совершенствует профессиональные навыки в ходе выполнения служебно-боевых задач и использует опыт, полученный в зоне спецоперации.

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