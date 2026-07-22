В Донецке наградили лучших сотрудников МФЦ. Фото: ТГ/Макаров

В Донецке прошла церемония вручения наград сотрудникам МФЦ, приуроченная к предстоящему Дню работника центров «Мои Документы». Отличившимся специалистам вручили почетные грамоты и благодарственные письма Главы и Правительства ДНР.

Зампред Правительства Кирилл Макаров отметил, что для человека государство начинается не с законов, а с момента, когда он приходит в МФЦ и встречает того, кто готов выслушать и помочь.

- Сегодня в 62 отделениях Республики работают более 1000 специалистов. Только за первое полугодие они приняли более 1,5 миллиона заявлений. Каждое обращение требует точности, ответственности и внимательного отношения. Это работа не с документами. Это работа с людьми, - сказал он.

Во время церемонии особо отметили сотрудников, которые, рискуя жизнью, осуществляют выездное обслуживание граждан на линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что в августе в донецком микрорайоне Гладковка откроется новое отделение МФЦ.

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