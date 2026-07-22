В городском округе Енакиево построят физкультурно-оздоровительные комплексы. Фото: ЕИПП РФ

Единый институт пространственного планирования РФ предложил построить современные физкультурно-оздоровительные комплексы в Енакиево, Юнокоммунаровске и Углегорске.

В рамках разработки генплана городского округа Енакиево специалисты института по согласованию с Минспорта ДНР предлагают капитально отремонтировать спортклуб «Металлург» и Дворец спорта «Шахтер» в Енакиево, реконструировать стадионы «Шахтер», «Металлург», «Союз» и спорткомплекс «Юность», построить новый стадион с трибунами и три физкультурно-оздоровительных комплекса в Енакиево, а также ФОКи с бассейнами в Юнокоммунаровске и Углегорске. Это создаст новые рабочие места и сделает спорт доступнее для жителей.

Ранее сообщалось, что в Макеевке планируют создать более 40 новых парков и скверов. Единый институт пространственного планирования разработал проект озеленения Макеевки. Кроме того, до 2045 года на территории города предлагается высадить еще более 830 гектаров зеленых насаждений специального назначения.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый самодостаточный район с полноценной инфраструктурой появится в Донецке

В Кировском районе Донецка построят новый микрорайон на 560 тысяч квадратных метров жилья (подробнее)