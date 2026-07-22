В городском округе Енакиево построят физкультурно-оздоровительные комплексы

Единый институт пространственного планирования РФ предложил построить современные физкультурно-оздоровительные комплексы в Енакиево, Юнокоммунаровске и Углегорске.
В рамках разработки генплана городского округа Енакиево специалисты института по согласованию с Минспорта ДНР предлагают капитально отремонтировать спортклуб «Металлург» и Дворец спорта «Шахтер» в Енакиево, реконструировать стадионы «Шахтер», «Металлург», «Союз» и спорткомплекс «Юность», построить новый стадион с трибунами и три физкультурно-оздоровительных комплекса в Енакиево, а также ФОКи с бассейнами в Юнокоммунаровске и Углегорске. Это создаст новые рабочие места и сделает спорт доступнее для жителей.
Ранее сообщалось, что в Макеевке планируют создать более 40 новых парков и скверов. Единый институт пространственного планирования разработал проект озеленения Макеевки. Кроме того, до 2045 года на территории города предлагается высадить еще более 830 гектаров зеленых насаждений специального назначения.
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