В Донецке огнеборцы ликвидировали пожар в результате атаки БПЛА ВСУ. Фото: МЧС России по ДНР

Ночью в Куйбышевском районе Донецка дроны дважды атаковали частный сектор. Загорелись три двухэтажных дома, два из них жилые. К счастью, никто не пострадал.

- Из одного домостроения мужчина смог самостоятельно выйти до прибытия спасателей, - сообщили в пресс-службе МЧС России по ДНР.

Многослойные деревянные перекрытия осложняли тушение. Огонь мог перекинуться на соседние участки, также возникала угроза обрушения. На месте работали 45 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что 19 июля в ДНР из-за атак ударных дронов вооруженных формирований Украины были ранены четыре мирных жителя. В Горловке ранения средней степени тяжести получили мужчины. В Юнокоммунаровске (Енакиево) ранения средней степени тяжести получила женщина. В Кировском при атаке на легковую машину пострадала девушка.

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