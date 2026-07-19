В результате атак БПЛА ВСУ в ДНР ранены четыре мирных жителя

Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

19 июля в ДНР из-за атак ударных дронов вооруженных формирований Украины ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения. В Юнокоммунаровске (Енакиево) ранения средней степени тяжести получила женщина 1984 года рождения. В Кировском при атаке на легковую машину пострадала девушка 2008 года рождения.

Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Денис Пушилин пожелал им скорейшего выздоровления.

По данным Главы ДНР, в результате вражеских атак повреждены жилой дом, семь объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, шесть грузовых и семь легковых машин в Донецке, Торезе, Енакиево, Харцызске, Мангушском, Старобешевском, Шахтерском и Волновахском округах.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР за неделю предотвращено 117 террористических атак украинских беспилотников

«Купол Донбасса» оперативно передает данные о точках запуска дронов ВСУ в Минобороны Росси (подробнее)