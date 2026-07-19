В результате атаки ВСУ в Горловке ранены два мирных жителя

Пострадавшим оказывают медпомощь Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины в Центрально-Городском районе Горловки ранены два мирных жителя. Об этом сегодня сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько.

Ранее сообщалось, что в Горловке из-за атаки БПЛА противника повреждена инфраструктура предприятия. Также сгорела гражданская машина.

Боевики ВСУ продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

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