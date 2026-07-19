БПЛА ВСУ атаковал предприятие в Горловке

Противник для причинения ущерба использует дроны (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Горловке в результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины повреждена инфраструктура одного из предприятий. Помимо этого, уничтожен гражданский автомобиль.

Об этом сегодня сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько.

Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на гражданскую инфраструктуру Республики. Нередко ударные БПЛА направляют прямо на мирных жителей.

Ранее Штаб Обороны ДНР сообщал, что над территорией ДНР за минувшие сутки системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп десять дронов противника.

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