Над ДНР за сутки уничтожены 10 дронов ВСУ

Так выглядят фрагменты уничтоженной «Бабы-Яги». Архивное фото Штаба Обороны ДНР

Над территорией Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 10 БПЛА ВСУ. Об этом сегодня сообщили в Штабе Обороны ДНР.

При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов жителям необходимо проявить бдительность и сразу же сообщить по телефонам экстренных служб.

Напомним, что противник продолжает применять тактику комбинированных налетов. Причем зачастую ударные дроны направляет прямо на мирных жителей, гражданский транспорт и объекты жизнеобеспечивающей инфраструктуры.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевики ВСУ опубликовали постановочное ИИ-видео поднятия флага в Константиновке

В пресс-службе «Южной» группировки войск рассказали про отличительные черты, где четко видно, что видео ВСУ сгенерировано искусственным интеллектом (подробнее)