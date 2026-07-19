Российская армия уверенно освобождает Донбасс. Фото: скриншот видео / Минобороны РФ

Дроноводы «Южной» группировки поразили робототехнические комплексы и транспорт ВСУ в районе Дружковки, Алексеево-Дружковки и Малотарановки. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных жителей и инфраструктуру ДНР. В Республике за неделю предотвращено 117 террористических атак украинских БПЛА.

Российские бойцы сорвали логистику ВСУ в Краматорском районе

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