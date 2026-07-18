ВС РФ, наступая в направлении Славянска, вышли на окраины Николаевки (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие ВС России, наступая в направлении Славянска, вышли на окраины Николаевки в Донецкой Народной Республике. Также российские войска освободили населенный пункт Пискуновка. Об этом сообщают в Минобороны России, ссылаясь на начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

- Передовые подразделения армии находятся от восточных окраин Краматорска менее чем в пяти километрах. Наносится огневое поражение формированиям ВСУ, удерживающим позиции в городской черте, - рассказали в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве добавили, что также бойцы «Южной» группировки войск продвигаются в направлении Дружковки.

Ранее сообщалось, что организованная оборона вооруженных формирований Украины в Красном Лимане сломлена. Российские войска ведут уничтожение отдельных очагов сопротивления ВСУ.

Кроме того, сообщалось, что омбудсмен РФ осудила киевский режим за насильственный вывоз людей из Дружковки.

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