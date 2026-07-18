ВС РФ, наступая в направлении Славянска, вышли на окраины Николаевки

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Военнослужащие ВС России, наступая в направлении Славянска, вышли на окраины Николаевки в Донецкой Народной Республике. Также российские войска освободили населенный пункт Пискуновка. Об этом сообщают в Минобороны России, ссылаясь на начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.
- Передовые подразделения армии находятся от восточных окраин Краматорска менее чем в пяти километрах. Наносится огневое поражение формированиям ВСУ, удерживающим позиции в городской черте, - рассказали в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве добавили, что также бойцы «Южной» группировки войск продвигаются в направлении Дружковки.
Ранее сообщалось, что организованная оборона вооруженных формирований Украины в Красном Лимане сломлена. Российские войска ведут уничтожение отдельных очагов сопротивления ВСУ.
Кроме того, сообщалось, что омбудсмен РФ осудила киевский режим за насильственный вывоз людей из Дружковки.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боевики ВСУ опубликовали постановочное ИИ-видео поднятия флага в Константиновке
В пресс-службе «Южной» группировки войск рассказали про отличительные черты, где четко видно, что видео ВСУ сгенерировано искусственным интеллектом (подробнее)