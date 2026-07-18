Группировка войск «Центр» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы группировки войск «Центр» Вооруженных сил России нанесли поражение живой силе и технике украинских боевиков в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новофедоровка, Доброполье, Райское, Красный Кут, Шевченко, Грузское, Сергеевка, Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики.

Как сообщили в Минобороны России, российские войска улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике.

Также в военном ведомстве добавили, что за сутки на этом направлении потери вооруженных формирований Украины составили до 370 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что бойцы «Южной» группировки войск Вооруженных сил РФ улучшили положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что военнослужащие ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Маяки и Красный Лиман в ДНР.

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