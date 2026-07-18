В Тельманово и Андреевке завершается благоустройство общественных пространств

Министр сельского хозяйства ДНР Артем Крамаренко в Тельмановском муниципальном округе осмотрел объекты, которые реализуются в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Так, в Андреевке и Тельманово завершается благоустройство общественных пространств.
- Досрочно завершен капитальный ремонт дорог в селе Мичурино и поселке городского типа Тельманово. На завершающем этапе находится благоустройство общественных пространств в Тельманово и Андреевке, которые совсем скоро станут новыми точками притяжения для жителей, - рассказал Крамаренко.
В Донецкой Народной Республике продолжается комплексное развитие сельских территорий.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике ведется масштабная работа по созданию дизайн-кода. Это комплексный набор стандартов и правил, который определит правила визуального и функционального оформления городской среды.
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