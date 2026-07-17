В ДНР ведется работа по созданию дизайн-кода. Фото: ЕИПП РФ

В Донецкой Народной Республике ведется масштабная работа по созданию дизайн-кода. Это комплексный набор стандартов и правил, который определит правила визуального и функционального оформления городской среды. Об этом сообщили в Министерстве строительства ДНР.

Там уточнили, что на сегодняшний день собраны все исходные данные от муниципальных образований ДНР для разработки дизайн-кода по 26 населенным пунктам.

- Это инструмент создания комфортной, безопасной и эстетически привлекательной среды, которая отражает уникальный характер нашего края. Мы хотим, чтобы каждый город нашей Республики имел свое лицо, которым будут гордиться его жители, - сказала директор Департамента градостроительства, архитектуры и территориального развития Минстроя ДНР Виктория Сокова.

Напомним, что в 2027 году Единый институт также разработает дизайн-коды для городской среды некоторых населенных пунктов Республики.

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