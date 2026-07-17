В ДНР вспоминают страшную трагедию с крушением Boeing 777 в 2014 году

Молодежь ДНР почтила память жертв трагедии 17 июля 2014 года. Фото: Народная Дружина

В Донецкой Народной Республике вспоминают страшную трагедию, которая произошла ровно 12 лет назад 17 июля 2014 года. Тогда у Грабово в поле упал самолет Boeing 777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Эта трагедия унесли жизни 298 человек. Об этом сообщил министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.

Молодежь Республики провела памятную акцию.

- Пара буквально прочувствовала тот момент. Отчаяние пилота, который до последней секунды боролся за жизни пассажиров. Я смотрю на эти кадры, снятые у места трагедии, и понимаю: это не просто художественный ролик. Это голос поколения, которое помнит. И сохранит правду - о том, кто виновен, но так и не признал этого спустя 12 лет, - рассказал Шимановский.

Ранее сообщалось, что в Самаре почтили память жителей Снежного, которые погибли от авиаудара ВСУ 15 июля 2014 года.

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