Память жителей Снежного, погибших от авиаудара ВСУ в 2014 году, почтили в Самаре

В Самаре почтили память жителей Снежного, которые погибли при авиаударе ВСУ 15 июля 2014 года. Фото: ТГ/Шимановский

В Самаре почтили память жителей Снежного, которые погибли от авиаудара ВСУ 15 июля 2014 года. Об этом сообщил министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.

В Самаре почтили память жителей Снежного, которые погибли при авиаударе ВСУ 15 июля 2014 года. Фото: ТГ/Шимановский

По словам министра, в самом Снежном ежегодную акцию в этом году провести не удалось из-за напряженной оперативной обстановки. Однако эстафету памяти приняли в Самаре - регионе-шефе ДНР, официально закрепленном за Снежным.

В Самаре почтили память жителей Снежного, которые погибли при авиаударе ВСУ 15 июля 2014 года. Фото: ТГ/Шимановский

В памятном мероприятии приняли участие молодежь и ветераны студенческих отрядов: вместе они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы. Как подчеркнул Шимановский, этот жест самарцев особенно ценен, потому как он показывает отношение к Снежному не как к формальному объекту восстановительных работ, а как к городу, с жителями которого они разделяют их историю, беды и утраты.

В Самаре почтили память жителей Снежного, которые погибли при авиаударе ВСУ 15 июля 2014 года. Фото: ТГ/Шимановский

- Для нас очень ценно, что эта память жива. Память не знает расстояний. Спасибо вам, - отметил глава министерства.

В Самаре почтили память жителей Снежного, которые погибли при авиаударе ВСУ 15 июля 2014 года. Фото: ТГ/Шимановский

Напомним, что трагедия в Снежном произошла 15 июля 2014 года в 6:30 утра. В результате авиаудара ВСУ были разрушены хлебозавод, здание налоговой инспекции и жилой дом на улице Ленина, 14. Обстрел унес жизни 12 мирных жителей, еще 8 человек получили ранения, в том числе ребенок. Эти события остаются одной из самых тяжелых страниц в истории города.

В Самаре почтили память жителей Снежного, которые погибли при авиаударе ВСУ 15 июля 2014 года. Фото: ТГ/Шимановский

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