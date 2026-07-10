В ДНР почтили память активистов «Молодой Республики», погибших четыре года назад. Фото: ТГ/Макаров

В Донецкой Народной Республике почтили память погибших четыре года назад активистов «Молодой Республики». 10 июля 2022 года трагически оборвалась жизнь Артура Синягина, Владимира Фоменко, Глеба Дыбова, Глеба Сасина, Даниила Щербакова, Дмитрия Шулякина и Максима Роганова.

- Сегодня те, кто знал ребят лично, прочитали стихотворение Алены Морозовой, посвящённое их памяти. Жизнь парней оборвалась слишком рано, но они навсегда останутся в наших сердцах, - рассказали в пресс-службе «Молодой Республики».

Там добавили, что никогда не забудут ребят.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике высадят более пяти тысяч красных кленов в память о погибших жителях региона. Клены высадят в 12 городах Республики: Донецке, Мариуполе, Горловке, Шахтерске, Харцызске, Волновахе, Дебальцево, Снежном, Зугрэсе, Курахово, Кураховке и Макеевке.

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