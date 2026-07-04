В ДНР высадят более пяти тысяч красных кленов в память о погибших жителях. Фото: Минмол ДНР

В Донецкой Народной Республике высадят более пяти тысяч красных кленов в память о погибших жителях региона. Об этом сообщил министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский на расширенном Инвесткомитете при Главе ДНР.

- Инициатива родилась в головах и сердцах нашей молодежи. Каждое дерево - в знак памяти о конкретном человеке, в конкретном месте, где оборвалась его жизнь. Со временем эти клены станут настоящим символом памяти и возрождения Донбасса. Ребята сами разработали проект, сами поверили в него - и теперь он получает поддержку на самом высоком уровне, - рассказал Шимановский.

Клены высадят в 12 городах Республики: Донецке, Мариуполе, Горловке, Шахтерске, Харцызске, Волновахе, Дебальцево, Снежном, Зугрэсе, Курахово, Кураховке и Макеевке.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике в рамках второго Всероссийского конгресса «Дороги Донбасса-2026» заложили «Сад единства».

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