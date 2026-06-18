В Донецке высадили саженцы сибирской сосны, привезенные с берегов Енисея

Теперь в Донецке будет расти частичка Сибири. Фото: ТГ/Кулемзин

Теперь в Донецке будет расти частичка Сибири: в парке культуры и отдыха имени А.С. Щербакова высадили саженцы сибирской сосны, привезенные с берегов Енисея. Об этом сообщили в администрации города.

Там отметили, что эта акция символизирует единство российских городов и приурочена к грядущему 400-летию Красноярска.

Все началось на ПМЭФ-2026: тогда Красноярск подарил гостям форума 400 сеянцев сосны. Из них решили создать символическую аллею, которая объединяет города страны.

- Донецк стал одним из пунктов этой аллеи, - отметили в администрации.

В мэрии подчеркнули, что акция преследует сразу несколько важных целей. Во-первых, это вклад в экологию: новые деревья сделают парк и город в целом зеленее и уютнее. Во-вторых, это укрепление связей между муниципалитетами - так города не просто обмениваются опытом, но и буквально «сажают» основу для долгосрочного сотрудничества.

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