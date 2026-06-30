В ДНР заложили «Сад единства». Фото: Служба автомобильных дорог Донбасса

В Донецкой Народной Республике в рамках второго Всероссийского конгресса «Дороги Донбасса-2026» заложили «Сад единства». Он стал символом нерушимой связи науки, производства и жизни участники конгресса. Об этом сообщили в «Службе автомобильных дорог Донбасса».

Там уточнили, что в парке Ленинского комсомола высадили молодые деревья сорта павловния.

- В рамках проведения дорожного конгресса приняли решение организовать высадку деревьев, заложили «Сад единства» как знак того, что дорожное сообщество думает не только о ремонте и строительстве автомобильных дорог, об укладке асфальтобетона, а и о том, что оставим мы в будущем нашим детям, - рассказал руководитель «Службы автомобильных дорог Донбасса» Денис Тюрин.

Напомним, что в честь Дня России в Донецкой Народной Республике высадили «императорские деревья». Это еще одна аллея из павловний.

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