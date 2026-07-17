Снежнянский завод химического машиностроения развивает производство. Фото: ЕР ДНР

Депутат Народного Совета ДНР Виктор Николаенко посетил Снежнянский завод химического машиностроения. Предприятие возобновило выпуск продукции в 2025 году и продолжает наращивать мощности. Сегодня здесь трудятся более 50 человек, производство оснащено линией по выпуску эллиптических днищ диаметром до 5,2 метра, сварочным, механообрабатывающим и кузнечно-прессовым оборудованием. Об этом сообщили в ЕР ДНР.

Завод специализируется на емкостном, сепарационном и теплообменном оборудовании для нефтегазовой, химической и нефтехимической отраслей. Николаенко отметил, что следующий шаг - увеличение заказов.

- Промышленность для Снежного - это не просто производственные площадки. Это стабильные рабочие места, благополучие семей, поступления в бюджет и новые возможности для республиканских предприятий. Именно промышленность становится фундаментом для восстановления городской инфраструктуры - дорог, школ, больниц и других социальных объектов, - сказал он.

Ранее сообщалось, что в ДНР работает 28 предприятий легкой промышленности.

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