Зампред Госдумы Анна Кузнецова и Пушилин обсудили помощь жителям Константиновки

Анна Кузнецова провела рабочую встречу с Денисом Пушилиным. Фото: МАКС/Кузнецова

В столице Донецкой Народной Республики заместитель Председателя Государственной Думы Анна Кузнецова провела рабочую встречу с Главой ДНР Денисом Пушилиным. Стороны обсудили сразу несколько важных вопросов, включая помощь жителям Константиновки.

- Обсудили вопросы восстановления мирной жизни, текущую ситуацию в сфере образования, здравоохранения, социальной поддержки. В ближайшее время надеемся на положительное решение правительства в ответ на наш запрос в отношении социальных выплат тем жителям Донбасса, которые получали социальную пенсию. Мы обращались в Минтруда России, прорабатывали этот вопрос и надеемся на поддержку, - рассказала Кузнецова.

Также Зампред Госдумы и Глава ДНР обсудили вопросы реабилитации бойцов и граждан, получивших ранения.

Ранее сообщалось, что Денис Пушилин рассказал Председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко про то, как проходит процесс интеграции Республики в экономическую систему страны.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цивилев и Пушилин провели рабочую встречу по вопросам энергетики ДНР

Глава ДНР обсудил подготовку к осенне-зимнему периоду с руководителем Минэнерго РФ (подробнее)