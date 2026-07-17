Пушилин рассказал Матвиенко о интеграции ДНР в экономическую систему России. Фото: ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал Председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко про то, как проходит процесс интеграции Республики в экономическую систему страны.

- В рамках работы Совета находим системные решения специфических вопросов для Республики с учетом региональных особенностей. Для нас очень важно не «латать дыры», а заниматься долгосрочным планированием. А это и программа социально-экономического развития до 2042 года, все, что касается перспектив Приазовья, и многое другое. Благодаря работе Совета все это обретает четкие контуры и сроки, - рассказал Пушилин.

Он добавил, что многие проекты дадут положительный социальный и экономический эффекты и для соседних российских регионов.

Ранее сообщалось, что в Глава ДНР Денис Пушилин выступил в Совете Федерации с докладом. Он рассказал, как в регионе осваивают высокотехнологичные направления.

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