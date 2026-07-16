Машиностроение, беспилотные системы и энергоперевооружение: Как в ДНР осваивают высокотехнологичные направления

В Совете Федерации обсудили интеграцию воссоединенных регионов в правовую и социально-экономическую системы страны. Фото: ТГ/Волошин

В Совете Федерации состоялось заседание Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов Российской Федерации в правовую и социально-экономическую системы страны. Под председательством первого заместителя Председателя верхней палаты парламента Андрея Яцкина участники обсудили ключевые направления развития новых регионов. Особый интерес вызвал доклад Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, посвященный инновационному развитию промышленности ДНР.

В Совете Федерации обсудили интеграцию воссоединенных регионов в правовую и социально-экономическую системы страны. Фото: ТГ/Волошин

Как отметил Пушилин, в Республике выстроена эффективная система управления реиндустриализацией. Ее особенность - тесная координация органов власти, бизнес-сообщества и научных кругов. При этом надежной опорой для инновационной стратегии служит научно-экспертный потенциал ведущих технических школ Донбасса - именно он позволяет ставить амбициозные задачи и находить для них инженерные решения.

Одним из драйверов роста становится развитие промышленной инфраструктуры. В ДНР реализуют проекты индустриальных парков, расширяют межрегиональную кластерную кооперацию. Такой подход позволяет уходить от точечных производств и выстраивать целостные технологические цепочки - от разработки до выпуска готовой продукции.

Особое внимание в стратегии уделяется диверсификации экономики. Республика активно осваивает новые высокотехнологичные направления: современное машиностроение, авиа- и судостроение, производство беспилотных систем и роботизированных комплексов. Эти отрасли не только создают новые рабочие места, но и усиливают технологический суверенитет региона.

В Совете Федерации обсудили интеграцию воссоединенных регионов в правовую и социально-экономическую системы страны. Фото: ТГ/Волошин

Ключевым приоритетом остается энергоперевооружение. В ДНР не ограничиваются простым восстановлением старых мощностей - в Республике формируют энергетику нового поколения. В основе - передовые газогенераторные и газотурбинные решения, которые позволяют существенно повысить эффективность энергосистемы и снизить экологическую нагрузку.

Помимо промышленности, в рамках общей стратегии опережающего развития обсуждаются и другие важные направления: экологическая безопасность, развитие прибрежных зон Приазовья, модернизация транспортно-логистической инфраструктуры, системная работа с молодежью. Все эти сферы взаимосвязаны и работают на одну цель - комплексное развитие региона.

За содержательный доклад Пушилина поблагодарил сенатор России от ДНР Александр Волошин. Он отметил важность достижения поставленных целей.

В Совете Федерации обсудили интеграцию воссоединенных регионов в правовую и социально-экономическую системы страны. Фото: ТГ/Волошин

- Убежден, что совместная работа Совета Федерации и руководства Донецкой Народной Республики позволит нам последовательно решать задачи, поставленные Президентом России, - обеспечить до 2030 года выход воссоединенных территорий на среднероссийские показатели качества жизни, - заявил он.

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