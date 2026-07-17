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НовостиОбщество17 июля 2026 10:34

В медицинских организациях ДНР формируются Центры здоровья

Каждый житель ДНР может пройти анкетирование для выявления рисков, получить консультацию врача, пройти необходимые обследования
Данил АРМЕЕВ
В медицинских организациях ДНР формируются Центры здоровья. Фото: ТГ/Гарцев

В медицинских организациях ДНР формируются Центры здоровья. Фото: ТГ/Гарцев

В Донецкой Народной Республике формируются Центры здоровья, где каждый житель региона уже сегодня может пройти анкетирование для выявления рисков, получить консультацию врача, пройти необходимые обследования. Об этом сообщил Председатель Правления Ассоциации работников здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

- В ходе II Форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия», который состоялся на прошлой неделе в Москве, вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула значимость перехода на медицину здорового долголетия, предусматривающую комплексный межведомственный подход, - рассказал Гарцев.

Он добавил, что количество Центров здоровья до 2030 года в ДНР увеличится до 13.

Ранее сообщалось, что в Донецке в присутствии заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анны Кузнецовой открыли Центр компетенций по лечению и реабилитации детей с травмами.

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