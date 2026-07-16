В Донецке открыли Центр компетенций по лечению и реабилитации детей с травмами. Фото: МАКС/Масников

Столицу Донецкой Народной Республики с рабочим визитом посетила заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анна Кузнецова. Она совместно с министром здравоохранения ДНР Константином Масниковым открыли Центр компетенций по лечению и реабилитации детей с травмами.

- В основе работы Центра - двустороннее соглашение: стажировка врачей из Донецка на базе Клиники в Москве для освоения высокотехнологичных методик; командирование московских специалистов в Донецк для повышения компетенций в условиях оказания помощи при минно-взрывных травмах, - рассказал Масников.

Он добавил, что также Зампред Госдумы навестила 15-летнюю пациентку Альбину Чура. Она поступила в центр после атаки дрона с множественными осколочными ранениями и обширной инфицированной раной.

Ранее сообщалось, что в ДНР продолжают развивать систему экстренной помощи. Как сообщили в Минздраве Республики, в 2026 году планируется открытие первичного сосудистого отделения в Центральной городской больнице Харцызска.

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