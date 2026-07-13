В Шахтерске отремонтируют кровлю больницы и окна детского сада

На данный момент кровельщики строительной компании «Полис» приступили к замене стропильной системы. Фото: t.me/AGShahtersk

В Шахтерске при поддержке региона-шефа - Сахалинской области - ведут ремонт ключевых социальных объектов. Как сообщили в администрации Шахтерского муниципального округа ДНР, в кардиологическом отделении Шахтерской городской больницы обновят кровлю.

Сейчас специалисты строительной компании «Полис» занимаются заменой стропил. После этого запланирована замена обрешетки и контробрешетки, утепление кровли и монтаж металлического профлиста. Финальным этапом станет установка современной водосточной системы.

Параллельно в Шахтерске модернизируют детский сад № 9. В рамках комплексного ремонта здания было принято решение заменить оконные блоки: в помещениях установят новые металлопластиковые стеклопакеты. Как уточнили в администрации округа, эти работы вошли в план дополнительных мероприятий, реализуемых при поддержке Сахалинской области.

- При финансовой поддержке региона-шефа в план дополнительных работ вошла замена окон, - пояснили в мэрии.

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