В Харцызске откроют первичное сосудистое отделение в 2026 году

Сейчас в Республике успешно работают уже три региональных сосудистых центра. Фото: Минздрав ДНР

В ДНР продолжают развивать систему экстренной помощи. Как сообщили в Минздраве Республики, в 2026 году планируется открытие первичного сосудистого отделения в Центральной городской больнице Харцызска.

- Это позволит приблизить экстренную помощь к жителям города и близлежащих населенных пунктов, - заявили в ведомстве.

Сейчас в Республике успешно работают три региональных сосудистых центра (РСЦ). Донецкий РСЦ на базе Республиканской клинической больницы имени Калинина оснащен современным оборудованием - в том числе компьютерным томографом и ангиографом. Его мощности рассчитаны на прием до 3 тысяч пациентов с инфарктами и до 2 тысяч с инсультами ежегодно.

Мариупольский РСЦ расположен на базе Больницы интенсивного лечения - это один из первых открытых в Республике центров. Здесь проводят высокотехнологичные операции, включая стентирование; благодаря новому оборудованию летальность при инфаркте миокарда удалось снизить до 6-8%.

Макеевский РСЦ, развернутый на базе городской клинической больницы №1, принимает пациентов с декабря 2025 года: операции проводятся трижды в неделю, организовано ежедневное дежурство специалистов.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От МРТ до операций любой сложности: В ДНР высокотехнологичная медицинская помощь для детей стала доступнее

В Республиканской детской больнице ДНР оказывают помощь детям любого возраста (подробнее)